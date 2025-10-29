  1. Главная
Путин рассказал, от чего зависит здоровье нации

По его словам, уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, установленной Минздравом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, от чего зависит здоровье нации. Об этом он заявил на совещании с членами Правительства.

Глава государства отметил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, установленной Минздравом. По его словам, в тех странах, где уровень является достаточно высоким, увеличивается продолжительность жизни. Также Путин напомнил, что в России сейчас 24 кг рыбы на одного человека, но должно быть больше.

Это на самом деле очень важный системный вопрос, потому что от сбалансированного питания прямо зависит здоровье и продолжительность, как я уже сказал, жизни людей.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что у России уникальные запасы биоресурсов.

Видео: официальный сайт президента России

