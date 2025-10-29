  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:58
101
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: у России уникальные запасы биоресурсов

0 0

По словам главы государства, важно не только добывать биоресурсы, но и обеспечить их переработку и транспортировку.

У России уникальные запасы биоресурсов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства.

Основной темой обсуждения стало развитие рыбохозяйственного комплекса. По словам главы государства, важно не только добывать биоресурсы, но и обеспечить их переработку и транспортировку. Он подчеркнул, что в приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка,

Хотел бы вновь подчеркнуть: Россия располагает уникальными запасами биоресурсов.

Владимир Путин, президент РФ

Президент добавил, что улов российских рыбаков должен поступать на прилавки магазинов и рынков, чтобы жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с губернатором ЯНАО.

Видео: официальный сайт президента России

Теги: биоресурсы, владимир путин, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии