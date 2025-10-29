Путин: у России уникальные запасы биоресурсов

По словам главы государства, важно не только добывать биоресурсы, но и обеспечить их переработку и транспортировку.

У России уникальные запасы биоресурсов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства.

Основной темой обсуждения стало развитие рыбохозяйственного комплекса. По словам главы государства, важно не только добывать биоресурсы, но и обеспечить их переработку и транспортировку. Он подчеркнул, что в приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка,

Хотел бы вновь подчеркнуть: Россия располагает уникальными запасами биоресурсов. Владимир Путин, президент РФ

Президент добавил, что улов российских рыбаков должен поступать на прилавки магазинов и рынков, чтобы жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене.

Видео: официальный сайт президента России