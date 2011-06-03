Путин провел встречу с губернатором ЯНАО

На встрече с главой государства Артюхов обсудил социально-экономическое развитие региона.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Артюхов обсудил социально-экономическое развитие региона. Он подчеркнул, что по итогам 2024 года ЯНАО занял третье место в стране по суммарному коэффициенту рождаемости. По словам губернатора, каждая четвертая семья является многодетной.

Также Артюхов заявил, что ЯНАО занимает за счет ключевого сектора экономики особое положение. Речь идет о нефтегазовом комплексе.

Ранее Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию.

Видео: официальный сайт президента России