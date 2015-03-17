Путин обсудил по телефону с Токаевым подготовку его визита в Россию

Ожидается, что президент Казахстан посетит Москву 12 ноября.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время разговора Путин обсудил с Токаевым его поездку в Москву. Как сообщали ранее в пресс-службе лидера Казахстана, он посетит столицу России 12 ноября. Отметим, что в последний раз Путин и Токаев встречались 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе.

Также сообщается,что президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Путин и Токаев отметили особое значение предстоящих переговоров для развития стратегического партнерства.

Фото: официальный сайт президента России