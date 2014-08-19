По предварительным данным, никто не пострадал.

В Петропавловке-Камчатском корабль береговой охраны завалился на бок. Об этом сообщил телеканал "41 регион".

Инцидент произошел вечером 6 ноября. Отмечается, что судно береговой охраны завалилось на бок на пирсе при подъеме из воды. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.

В момент происшествия на палубе находились люди. Некоторые из них после опрокидывания оказались в воде. По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео: Соцсети