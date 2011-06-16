В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно с электромобилями

На борту судна находилось 3000 автомобилей, в том числе около 800 электромобилей.

В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно Morning Midas с электромобилями. Об этом сообщила газета New York Post.

О пожаре на корабле стало известно 4 июня. На борту Morning Midas находились 22 человека. О пострадавших в результате пожара не сообщалось. Также на борту судна находилось 3000 автомобилей, в том числе около 800 электромобилей.

Корабль вышел в конце мая из провинции Шаньдун в Китае и по плану должен был прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас. Вечером 23 июня он затонул у берегов Аляски. Причины пожара неизвестны.

Ранее мы сообщали, что паром Princess Maria отправлен на утилизацию.

Фото: reuters.com