Паром Princess Maria отправлен на утилизацию

История парома началась в 2010 году, когда российская компания St. Peter Line купила корабль и запустила регулярные круизы из европейских городов Хельсинки, Таллина и Стокгольма в Петербург.

Судьба известного пассажирского судна Princess Maria, некогда совершавшего рейсы из Санкт-Петербурга в европейские порты, завершилась продажей на металлолом в Турции. Эта новость была опубликована финским изданием Moottori.

История парома началась в 2010 году, когда российская компания St. Peter Line купила корабль и запустила регулярные круизы из европейских городов Хельсинки, Таллина и Стокгольма в Петербург. Тогда судно плавало под мальтийским флагом, поскольку регистрация принадлежала стране Средиземноморья.

В 2016 году Princess Maria перешла итальянскому владельцу — компании Moby Lines, после чего была переименована в Moby Dada. Судно продолжило работу, совершая маршруты по Средиземному морю. Последний рейс из России завершился летом 2022 года, когда паром пришвартовался в порту Мессины на острове Сицилия и обратно не вернулся.

Сейчас выясняется, что бывший символ морских путешествий по Балтике ожидает утилизация на турецких предприятиях.

Ранее мы сообщили о том, что запуск прямых рейсов между Петербургом и Каракасом обсудили на ПМЭФ.

Фото: MOBY SPL