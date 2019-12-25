Запуск прямых рейсов между Петербургом и Каракасом обсудили на ПМЭФ

Во время Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча представителей транспортного ведомства Петербурга с представителями Боливарианской Республики Венесуэла.
Заместители руководителя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков и Михаил Казаков обсудили перспективы межгосударственного взаимодействия в сфере транспорта и туризма с министром народных сил Венесуэлы по вопросам туризма Летицией Гомес Эрнандес. Основной акцент переговоров был сделан на изучении возможностей организации прямого авиационного рейса между Санкт-Петербургом и Каракасом.
Сейчас единственная действующая регулярная линия между двумя государствами представлена маршрутом Москва-Каракас авиакомпании Conviasa, национальной перевозчицы Венесуэлы. Открытие нового маршрута из Санкт-Петербурга способно существенно укрепить взаимные контакты в сфере туризма, экономики и культуры.
Для дальнейшего продвижения предложений принято решение создать совместную рабочую группу, которая возьмет на себя практическое воплощение обозначенных целей, включая сотрудничество в области транспортной инфраструктуры.
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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