  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:52
66
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

0 0

На борту корабля также находятся трое американских астронавтов, двое из которых были участниками испытательной миссии.

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отстыковался от МКС. Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.

На борту корабля также находятся трое американских астронавтов, двое из которых были участниками испытательной миссии в июне 2024 года. Из-за обнаруженных во время стыковки с МКС проблем в двигателе корабля Starliner и последующей утечки гелия тест затянулся, а экипаж остался на станции.

Ранее мы сообщали, что ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30".

Видео: X / SpaceX

Теги: crew dragon, spacex, корабль, международная космическая станция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии