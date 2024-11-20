Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

На борту корабля также находятся трое американских астронавтов, двое из которых были участниками испытательной миссии.

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отстыковался от МКС. Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.

На борту корабля также находятся трое американских астронавтов, двое из которых были участниками испытательной миссии в июне 2024 года. Из-за обнаруженных во время стыковки с МКС проблем в двигателе корабля Starliner и последующей утечки гелия тест затянулся, а экипаж остался на станции.

Ранее мы сообщали, что ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30".

Видео: X / SpaceX