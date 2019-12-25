В Петербурге начали строить морской тральщик Леонид Балякин проекта 12700

На Средне-Невском заводе заложили новый корабль для российского флота.

На Средне-Невском судостроительном заводе заложили морской тральщик проекта 12700, который получил имя Героя Советского Союза контр-адмирала Леонида Балякина.

В Петербурге состоялась церемония закладки нового морского тральщика серии "Александрит". Корабль получил имя "Леонид Балякин" в честь советского военного моряка, участника советско-японской войны, удостоенного звания Героя СССР.

На мероприятии присутствовали руководители Военно-морского флота России, представители администрации завода и ветераны. В ходе церемонии было отмечено, что проект 12700 отличается корпусом из стеклопластика, что увеличивает срок службы кораблей и повышает их эксплуатационные характеристики.

Главный инженер Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" Михаил Алешин подчеркнул, что завод регулярно выполняет заказы для ВМФ и сохраняет позиции одного из лидеров отечественного судостроения.

Предприятие получает поддержку со стороны властей Петербурга, включая субсидии фонда развития промышленности, что способствует модернизации производства и реализации долгосрочных проектов.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)