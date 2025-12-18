Уникальные кадры льдов на Северном морском пути показали в Арктическом институте

Специалисты проанализировали ледовый покров на территориях Печорского, Карского, Чукотского и других морей.

Как ведут себя льды на трассе Северного морского пути и замерзающих морей страны, оценили российские ученые. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института подготовили обзор и поделились уникальными фотографиями. Кадры опубликовали в телеграм-канале учреждения ЛЕД.

Так, например, в Японском, Охотском, Беринговом морях в данный момент ледяной покров находится в процессе разрушения. А в Печорском море преобладает однолетний лед – тонкий и средний. При этом в Чукотском море в северной половине наблюдаются однолетние толстые льды. Кроме того, вдоль побережья Аляски наблюдаются заприпайные полыньи – это участки открытой воды или молодого льда, образующиеся между неподвижным береговым льдом и дрейфующими льдами.

Фото: Telegram / ЛЕД (Александр Зубков, Сергей Николаев, ААНИИ)