  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:28
174
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Правительство создает условия для повышения безопасности судоходства по Севморпути

0 0

По словам Мишустина, в акваториях Севморпути начнет действовать эксперимент по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Правительство России создает условия для повышения безопасности судоходства по Северному морскому пути. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что в акваториях Севморпути и на прилегающих сухопутных территориях Арктической зоны начнет действовать экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Он будет проходить в течение трех лет на территориях в девяти регионах. В рамках эксперимента также планируется осуществление воздушной доставки грузов.

Рассчитываем, что за этот период будут успешно отработаны все аспекты эксплуатации беспилотных средств и в дальнейшем они станут неотъемлемым элементом комплексной системы обеспечения круглогодичной навигации в северных широтах.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин рассказал о росте рынка российского промышленного ПО.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, северный морской путь
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии