Правительство создает условия для повышения безопасности судоходства по Севморпути

По словам Мишустина, в акваториях Севморпути начнет действовать эксперимент по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Правительство России создает условия для повышения безопасности судоходства по Северному морскому пути. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что в акваториях Севморпути и на прилегающих сухопутных территориях Арктической зоны начнет действовать экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Он будет проходить в течение трех лет на территориях в девяти регионах. В рамках эксперимента также планируется осуществление воздушной доставки грузов.

Рассчитываем, что за этот период будут успешно отработаны все аспекты эксплуатации беспилотных средств и в дальнейшем они станут неотъемлемым элементом комплексной системы обеспечения круглогодичной навигации в северных широтах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Видео: Правительство России