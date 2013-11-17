Отдых у моря: на что стоит обратить внимание людям с аллергией

Длительное пребывание на солнце может привести не только к обычным ожогам, но и к серьезным кожным реакциям.

Летний отпуск на пляже может не только подарить загар и расслабление, но и преподнести неприятные сюрпризы для здоровья. Особенно внимательными стоит быть тем, кто подвержен аллергическим реакциям. О том, какие опасности подстерегают туристов на солнце, "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, длительное пребывание на солнце может привести не только к обычным ожогам, но и к серьезным кожным реакциям. Среди них — фотоаллергический дерматит и солнечная крапивница. Последняя проявляется в виде волдырей, похожих на ожог крапивой. В отличие от обычных солнечных ожогов, аллергия на солнце дает неравномерные пятна, сопровождающиеся зудом и покраснением. В тяжелых случаях возможны даже пузыри.

При первых симптомах — зуде, пятнах или волдырях — важно сразу уйти с солнца. Если состояние не улучшается, следует обратиться за медицинской помощью.

Что касается моря и пляжа, сами по себе соленая вода и песок аллергии не вызывают. Однако, если в них попадают органические вещества — например, остатки пищи или напитков, — возможны кожные реакции. Так, пролив на песок сок, можно спровоцировать аллергию у того, кто потом там приляжет.

Еще один источник потенциальных проблем — еда. На южных курортах особенно часто аллергия возникает на морепродукты: рыбу, мидий, креветок. Также не стоит забывать об арахисе, который может вызвать серьезные реакции вплоть до анафилактического шока. Кроме того, летом повышен риск пищевых отравлений. Блюда из кафе или со шведского стола не рассчитаны на хранение, особенно в условиях жары. Поэтому уносить их с собой в номер не рекомендуется.

Наконец, при поездках в другие регионы можно столкнуться с неожиданной для организма пыльцой. В южных областях России, например, встречается амброзия — сильный аллерген, который не растет в Санкт-Петербурге или Москве. Пыльцевая аллергия (поллиноз) может застать врасплох в самый разгар отпуска.

Тем, кто знает за собой склонность к аллергии, врачи советуют заранее собрать дорожную аптечку. Обязательно взять привычные антигистаминные препараты. А людям с астмой не забыть про ингаляторы — особенно если отдых планируется за пределами страны. За границей нужное лекарство может быть сложно купить без рецепта.

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Фото: unsplash (Matheus Vinicius