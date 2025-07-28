Диетолог объяснила, почему пиво в жару — не лучший выбор для утоления жажды

По мнению Елены Соломатиной, в жару пиво не только не помогает, но и способно усугубить состояние.

Многие считают пиво отличным способом освежиться в летнюю жару, особенно на природе или пляже. Однако, как рассказала "Вечернему Санкт-Петербургу" диетолог Елена Соломатина, даже натуральный пенный напиток может нанести организму вред.

Специалист объясняет: натуральное пиво действительно содержит витамины группы B и относится к ферментированным продуктам. Однако оно обладает высоким гликемическим индексом — а это значит, что при регулярном употреблении может способствовать развитию метаболического синдрома, ожирения и диабета.

После употребления пива уровень глюкозы в крови резко возрастает. В ответ организм выбрасывает инсулин, который быстро распределяет сахар по клеткам. В результате человек может почувствовать усталость и вялость. А мозг, оставшись без энергии, требует новой порции — возникает желание выпить ещё.

Со временем такие резкие скачки глюкозы и инсулина могут привести к инсулинорезистентности, когда клетки перестают воспринимать гормон. Это грозит хроническим повышением сахара, повреждением сосудов и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Организм начинает использовать холестерин для "заплатки" сосудов, но он поступает в виде атерогенных фракций. Как итог — образование бляшек, тромбов и повышение давления. В запущенных случаях нарушается кровоснабжение мозга, ухудшаются когнитивные функции.

Дополнительную нагрузку создаёт и алкоголь. Организм в первую очередь стремится переработать именно его, оставляя еду (например, шашлык) "на потом". Это может привести к пищеварительным проблемам и опьянению, даже если съедено немного.

По мнению Елены Соломатиной, в жару пиво не только не помогает, но и способно усугубить состояние. Оно усиливает аппетит, особенно в сочетании с жирной и солёной закуской, что повышает калорийность и способствует задержке жидкости. А с другой стороны — обладает мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию.

Организм, стараясь понизить уровень сахара, выводит излишки через почки. Если недостаточно воды, жидкость будет заимствована из внутренних резервов, что создаёт риск теплового удара.

Поэтому напиваться пивом в жару опасно. В моменте — да, станет хорошо, появится энергия, как от сладкого. Но это ощущение продлится минут 20-30, а дальше будет плохо, потому что организм начнет всячески бороться с сахаром. Елена Соломатина, диетолог

Поэтому лучше выбирать для утоления жажды простую воду или несладкие прохладительные напитки без алкоголя.

Фото: unsplash (BENCE BOROS)