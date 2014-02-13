Строительство ледокола "Дзержинский" могут перенести с Выборгского завода в Петербург

В Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) рассматривают возможность передачи военного заказа петербургскому предприятию.

Строительство военного ледокола "Дзержинский" могут перенести с Выборгского судостроительного завода на петербургские "Адмиралтейские верфи". Как сообщает РБК со ссылкой на источники в судостроительной отрасли, этот вопрос прорабатывается в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Изначально заказ на строительство ледокола "Адмиралтейские верфи" должны были получить ещё в 2019 году. Как отмечают эксперты, выбор в пользу петербургского предприятия соответствует логике разделения специализации: "Адмиралтейские верфи" традиционно работают с гособоронзаказом, тогда как ВСЗ ориентирован в основном на гражданские суда-ледоколы и рыболовные суда.

Решение о возможном переносе строительства потребует значительных организационных усилий. Источник, близкий к ВСЗ, пояснил, что хотя перевозка корпуса ледокола в Петербург не представляет технической сложности, потребуется полностью перестроить цепочки поставок материалов и оборудования. В 2019 году Выборгский завод начал осваивать строительство ледоколов для пограничной службы после убытков по рыболовным заказам.

