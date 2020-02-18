РФ и Германия хотят создать совместную группу по энергетике

В ФРГ отметили, что проект "Северный поток-2" важен как экономический проект, не несущий политической подоплеки.

Германия и Россия договорились о создании совместной группы по энергетике. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на российско-германской конференции в Берлине, пишет ТАСС.

Альтмайер отметил, что проект "Северный поток-2" важен не только для России, но и для Германии. В ближайшие годы ФРГ потребуется больше природного газа. Поэтому "Северный поток-2" является для Германии чисто экономическим проектом без какой-либо политической подоплеки.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы протянутся по ну Балтийского моря и пройдут через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

Ранее мы писали, что "Газпром" прокомментировал слова США о перспективах "Северного потока — 2".

Видео: YouTube / DW News