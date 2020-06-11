Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Порошенко

Политик добавил, что не верит экс-президенту Украины.

Владимир Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Петром Порошенко. Об этом президент Украины рассказал в интервью "Украинской правде". Политик объяснил журналистам, что считает экс-главу государства опытным манипулятором, поэтому не верит ему.

Не видел в этом смысла, потому что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский добавил, что Порошенко "вытирал" о него и его семью свои ботофермы. Политик напомнил, что в социальных сетях армия ботов регулярно вбрасывала информацию о том, что Зеленский является наркоманом "или еще что-то там". После этого Порошенко предлагал оппоненту встретиться на международной арене. Разговор между ними в результате состоялся.

Зеленский добавил, что Порошенко до сих пор считает себя президентом страны.

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма.

Видео: Youtube/ Українська правда