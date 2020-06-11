Владимир Зеленский рассказал об СМС от бизнесмена Игоря Коломойского

Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях от бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом президент Украины заявил журналистам из "Украинской правды". Политик вспомнил, что периодически получает сообщения от местного олигарха. Обычно это происходит в тот момент, когда предприниматель оказывается недоволен какой-то ситуацией в стране.
Он мне может написать эсэмэску: "Обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "Надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим
Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский напомнил, что Игорь Коломойский на Украине считается влиятельным человеком. При этом бизнесмен является холериком. По словам главы государства, бизнес и политика "не могут друг без друга жить".
Зеленский объяснил, почему уволил главу своего офиса.
Видео: YouTube / Українська правда
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