Сейчас президент Украины не общается с Андреем Богданом.

Владимир Зеленский объяснил, почему уволил главу своего офиса. Об этом президент Украины заявил журналистам из "Украинской правды". Политик уволил Андрея Богдана в феврале 2020 года с должности после того как понял, как сильно человека поменяла власть. Он добавил, что на данный момент он не общается с экс-сотрудником.

У нас внутри команды был раскол. И мы не смогли в конфигурации с Андреем работать командой. Просто не смогли Владимир Зеленский, президент Украины

По словам президента, для личности Богдана власть "не полезна". Зеленский напомнил, что изначально хотел сделать Андрея Богдана генеральным прокурором, однако передумал. Сейчас офисом президента Украины руководит Андрей Ермак. Ранее он был советником главы государства.

Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Порошенко.

Видео: YouTube / Українська правда