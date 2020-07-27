Киев рассмотрит механизмы воздействия на Москву на "Крымской платформе".

Украина потребовала от ООН, Европарламента, ОБСЕ и НАТО усилить давление на Россию. За соответствующее постановление проголосовали депутаты Верховной Рады на заседании 16 февраля. По мнению парламентариев, Москва должна ответить за проведение агрессивной внешней политики. Киев не признает принадлежность Крыма и Севастополя как субъектов РФ.

Осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины…, усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной госграницы текст документа

В Раде утвердили, что необходимо консолидировать международное взаимодействие по данному вопросу. В частности, проблема будет изучена на базе "Крымской платформы". Политики настаивают на использовании имеющихся механизмов для того, чтобы незамедлительно освободить всех граждан Украины с территории, которую, по мнению депутатов, незаконно удерживает российская сторона.

Украина завершит кампанию по вакцинации от коронавируса до конца 2021 года.

Фото: Верховная Рада