Украина завершит кампанию по вакцинации от коронавируса до конца 2021 года

Прививать населения от инфекции власти Украины начнут только с середины февраля.

Украина намерена завершить кампанию по вакцинации от коронавируса до конца 2021 года. Об этом во время правительственного часа в Верховной Раде заявил глава министерства здравоохранения Максим Степанов. Чиновник уточнил, что прививки населению от COVID-19 по стране начнут ставить не раньше середины февраля.

Мы будем вакцинировать наших граждан минимум тремя или четырьмя вакцинами, начиная с февраля. Бесплатный доступ к вакцине будет сделан для всех без исключения, и до конца 2021 года мы хотим завершить всю кампанию по вакцинации Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Эксперт прокомментировал отказ Украины регистрировать российскую вакцину.

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