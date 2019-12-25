Украина завершит кампанию по вакцинации от коронавируса до конца 2021 года

Украина намерена завершить кампанию по вакцинации от коронавируса до конца 2021 года. Об этом во время правительственного часа в Верховной Раде заявил глава министерства здравоохранения Максим Степанов. Чиновник уточнил, что прививки населению от COVID-19 по стране начнут ставить не раньше середины февраля.
Мы будем вакцинировать наших граждан минимум тремя или четырьмя вакцинами, начиная с февраля. Бесплатный доступ к вакцине будет сделан для всех без исключения, и до конца 2021 года мы хотим завершить всю кампанию по вакцинации
Максим Степанов, глава Минздрава Украины
Эксперт прокомментировал отказ Украины регистрировать российскую вакцину.
Фото: Pixabay.com
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