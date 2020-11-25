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Эксперт прокомментировал отказ Украины регистрировать российскую вакцину

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Министр здравоохранения заявил о том, что оппозиционеры устроили "настоящую истерию".

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что в стране не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что теперь украинская сторона даже не пытается дать какое-либо разумное обоснование такому решению. 

Если ранее в соседнем государстве говорили о том, что нет достоверных данных об эффективности "Спутник V", то теперь власти действуют назло России и в частности президенту РФ, считают эксперты. При этом от этой позиции страдает простой украинский народ.

Также Украина не планирует закупать российские ПЦР-тесты. Их используют только в частных лабораториях. 

Видео: КабМин Украины

 

Теги: российская вакцина, россия и украина, спутник v, украина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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