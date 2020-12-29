Минздрав Украины заявил, что не планирует закупать российские ПЦР-тесты. Об этом рассказал глава ведомства Максим Степанов.
По его словам, в Украине использование российских тестов составляет не более 0,6%.
Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях.
Максим Степанов, глава Минздрава Украины
Он заявил, что закупать тесты из России на государственном уровне не планируется. Сейчас, подчеркнул министр, главный поставщик тестов в стране - "Украинские генетические технологии".
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Видео: Youtube/Ukrinform TV
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