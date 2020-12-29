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Минздрав Украины заявил, что не планирует закупать российские ПЦР-тесты

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Закупать тесты из России на государственном уровне не планируется.

Минздрав Украины заявил, что не планирует закупать российские ПЦР-тесты. Об этом рассказал глава ведомства Максим Степанов.
По его словам, в Украине использование российских тестов составляет не более 0,6%.

Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях.

Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Он заявил, что закупать тесты из России на государственном уровне не планируется. Сейчас, подчеркнул министр, главный поставщик тестов в стране - "Украинские генетические технологии".

Ранее Мурашко рассказал, сколько выплатили медикам за борьбу с COVID-19.

Видео: Youtube/Ukrinform TV

Теги: пандемия, тесты на коронавирус, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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Blentee Browimb
Сегодня 12:23

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