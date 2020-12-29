В Минздраве огласили статистику по соцвыплатам медицинским сотрудникам за пандемию.

Михаил Мурашко рассказал, сколько выплатили медикам за борьбу с COVID-19. Об этом глава Минздрава сообщил членам Комитета по социальной политике при Совете Федерации. По сведениям чиновника, российские специалисты получили в общей сложности 188 млрд рублей в качестве дополнительно поддержки.

Было выплачено в общей сложности 188 миллиардов рублей Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Эксперт напомнил, что в качестве социальной поддержки с 1 ноября правительство России ввело специальные выплаты. В общей сложности кабинет министров направил на данную задачу 53 млрд рублей. Также введены страховые гарантии в отношении медиков, по случаю утраты их трудоспособности или смерти. К оказанию помощи зараженным пациентам привлечено более 600 тысяч медицинских работников, а также свыше 24 тысяч добровольцев.

Минздрав призвал россиян старше 55 лет прививаться от коронавируса в первую очередь.

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