Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие отмены масочного режима. Его лсова приводят "РИА Новости".
По словам Мурашко, носить маски будет нужно до того момента, пока у населения не выработается популяционный иммунитет.
Нужно продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
Он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 ещё не повод отказываться от масок в общественных местах.
Ранее мы писали, что в Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19.
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