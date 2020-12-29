Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие отмены масочного режима. Его лсова приводят "РИА Новости".

По словам Мурашко, носить маски будет нужно до того момента, пока у населения не выработается популяционный иммунитет.

Нужно продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 ещё не повод отказываться от масок в общественных местах.

Ранее мы писали, что в Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19.

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