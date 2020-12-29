Первые шесть пунктов начнут работать в столице на следующей неделе.

В Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом рассказала заместитель градоначальника Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

По её словам, в данный момент крайне важно, чтобы вакцину поставили как можно больше людей. Решение о переносных пунктах вакцинации было было принято для удобства горожан.

Мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах. Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы

Первые шесть пунктов начнут работать в столице на следующей неделе — во флагманском офисе "Моих документов", ЦАО, ГУМа, "Геликон-опере", фудмолле "Депо" и нескольких торговых центрах.

Ранее Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки.

Фото: Piter.tv