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В Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19
Сегодня, 14:17
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matveyvn

В Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19

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Первые шесть пунктов начнут работать в столице на следующей неделе.

В Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом рассказала заместитель градоначальника Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

По её словам, в данный момент крайне важно, чтобы вакцину поставили как можно больше людей. Решение о переносных пунктах вакцинации было было принято для удобства горожан.

Мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы

Первые шесть пунктов начнут работать в столице на следующей неделе — во флагманском офисе "Моих документов", ЦАО, ГУМа, "Геликон-опере", фудмолле "Депо" и нескольких торговых центрах. 

Ранее Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, здравоохранение, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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