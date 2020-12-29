В Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом рассказала заместитель градоначальника Анастасия Ракова, пишет ТАСС.
По её словам, в данный момент крайне важно, чтобы вакцину поставили как можно больше людей. Решение о переносных пунктах вакцинации было было принято для удобства горожан.
Мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах.
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы
Первые шесть пунктов начнут работать в столице на следующей неделе — во флагманском офисе "Моих документов", ЦАО, ГУМа, "Геликон-опере", фудмолле "Депо" и нескольких торговых центрах.
Ранее Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки.
Фото: Piter.tv
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