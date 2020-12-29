Министр здравоохранения Михаил Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки. По его словам, масочный режим необходимо соблюдать независимо от уровня образовавшихся антител.
Причина, по словам министра в том, что вакцинированные также могут быть переносчиками вируса, ведь вакцина защищает от тяжёлого течения болезни, а не от передачи инфекции.
Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России
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Фото: Минздрав
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