Вакцинированные также могут быть переносчиками вируса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки. По его словам, масочный режим необходимо соблюдать независимо от уровня образовавшихся антител.

Причина, по словам министра в том, что вакцинированные также могут быть переносчиками вируса, ведь вакцина защищает от тяжёлого течения болезни, а не от передачи инфекции.

Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

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Фото: Минздрав