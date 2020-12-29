Минздрав призвал россиян старше 55 лет прививаться от коронавируса в первую очередь

Минздрав рекомендует прививаться от коронавируса в первую очередь россиянам старше 55 лет. Такую информацию предоставил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Это связано с тем, что у данной категории возрастных лиц имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая летальный исход.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения
Мурашко отметил, что в первую очередь в вакцинации нуждаются люди с ожирением, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца.
Попова назвала условие полного контроля над ситуацией с коронавирусом в РФ.
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