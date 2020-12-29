Попова назвала условие полного контроля над ситуацией с коронавирусом в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главное условие для полного контроля над ситуацией с коронавирусом в России.
Для контроля за эпидемиологической ситуацией в России должно быть привито 60% людей старше 18 лет.
Полный контроль может быть обусловлен только высокой иммунизацией населения.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
По исследованиям, иммунитет к инфекции имеют не меньше 25% от совокупного населения регионов России. Больше всего людей с антителами среди педагогов, медиков, работников торговли и транспорта.
Ранее Попова объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в российских регионах.
Видео: Правительство России
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