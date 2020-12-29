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Попова назвала условие полного контроля над ситуацией с коронавирусом в РФ

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"Полный контроль может быть обусловлен только высокой иммунизацией населения".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главное условие для полного контроля над ситуацией с коронавирусом в России.

Для контроля за эпидемиологической ситуацией в России должно быть привито 60% людей старше 18 лет.

Полный контроль может быть обусловлен только высокой иммунизацией населения.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По исследованиям, иммунитет к инфекции имеют не меньше 25% от совокупного населения регионов России. Больше всего людей с антителами среди педагогов, медиков, работников торговли и транспорта.

Ранее Попова объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в российских регионах.

Видео: Правительство России

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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Estuano Epivirm
Сегодня 20:31

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