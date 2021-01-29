Минздрав Украины заявил, что никто не будет регистрировать российскую вакцину в стране

Он отметил, что какая-то политическая сила в Украине устроила "настоящую истерию".

Минздрав Украины Максим Степанов заявил, что никто не будет регистрировать российскую вакцину в стране. По его мнению, политики, говорящие о регистрации "Спутник V" стремятся поднимать рейтинг. Министр считает, что это происходит "на каком-то хайпе и фейковой информации".

Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет. Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Он отметил, что какая-то политическая сила в Украине устроила "настоящую истерию". При этом, заявил Степанов, другая крайность со стороны политиков — запугивание населения тем, что вакцинация граждан не начнётся в обещанные сроки. По его словам, население будут прививать с февраля 2021 года.

Ранее мы писали, что генсек ООН вакцинировался от коронавируса.

Видео: КабМин Украины