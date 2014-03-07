Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду

Оппозиционный политик прокомментировал заявление Дениса Шмыгаля по поводу возможного введения жестких ограничений в стране.

Депутат Верховной Рады Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду. Об этом оппозиционный политик сообщил на собственной странице в Facebook.

Саботаж и провал со стороны команды Зеленского вакцинации населения привели к третьей волне пандемии, и, как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем, окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду! сообщение Ильи Кива, украинского депутата

Напомним, что ранее премьер-министр Украины сообщил журналистам о том, что в стране уже началась третья волна пандемии коронавируса. Власти не исключают введение жестких ограничений, если большинство регионов страны перейдут в "красную зону" по количеству новых инфицированных. Также правительство не исключает полный локдаун.

Депутат Рады заявил, что на Украине больше нет закона и демократии.

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