Украина может обязать всех въезжающих в страну предоставлять ПЦР-тест на COVID-19

О новом постановлении правительства сообщил Максим Степанов.

Украина может обязать всех въезжающих в страну иностранцев предоставлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом парламентариям в Верховной Раде заявил глава местной системы здравоохранения Максим Степанов. Чиновник отметил, что постановление правительство примет в ближайшее время.

Министерством здравоохранения уже вынесены на рассмотрение правительства изменения к постановлению, которые это предусматривают. Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен. Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Чиновник заметил, что ПЦР-тест потребуется для въезжающих вне зависимости от уровня эпидемиологической стабильности или показателей заболеваемости в тех странах, из которых туристы прибыли. Справка должна быть сделана не позже, чем за 48 часов до посещения Украины.

Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca.

Фото: YouTube/RadaTVchannel