Латвия откроет въезд туристам из России по ПЦР-тесту

Туристы из России с 1 марта смогут вновь беспрепятственно въезжать в Латвию. Обязательным условием будет предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил парламентский секретарь МИД Янис Бекерис порталу Delfi.
Россиянам больше не нужно будет сидеть на карантине по приезду в страну. Ранее в Латвию можно было попасть только при наличии европейского сертификата о вакцинации.
Выдача туристических виз была приостановлена с начала пандемии. О возобновлении процедуры правительство не сообщало. Однако в Латвию можно попасть с визой любого другого государства Шенгенского соглашения.
Ранее мы писали, что первые чартеры из Петербурга на Кипр запустят с 1 марта.
Фото: pexels.com
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