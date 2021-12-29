Латвия откроет въезд туристам из России по ПЦР-тесту

Выдача туристических виз была приостановлена с начала пандемии.

Туристы из России с 1 марта смогут вновь беспрепятственно въезжать в Латвию. Обязательным условием будет предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил парламентский секретарь МИД Янис Бекерис порталу Delfi.

Россиянам больше не нужно будет сидеть на карантине по приезду в страну. Ранее в Латвию можно было попасть только при наличии европейского сертификата о вакцинации.

Выдача туристических виз была приостановлена с начала пандемии. О возобновлении процедуры правительство не сообщало. Однако в Латвию можно попасть с визой любого другого государства Шенгенского соглашения.

Ранее мы писали, что первые чартеры из Петербурга на Кипр запустят с 1 марта.

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