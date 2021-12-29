Турагентства рекомендуют россиянам отказаться от путешествия в Таиланд

Желающим провести отдых в теплых краях советуют посетить Турцию, Египет, ОАЭ и Кубу.

Туристические агентства не рекомендуют россиянам отдыхать в Таиланде из-за дополнительных ковид-ограничений и высокой доли положительных ПЦР-тестов при возвращении на родину. Об этом пишет газета "Коммерсант".

По информации издания, некоторые туроператоры перестали подтверждать бронь путевок в Таиланд. Желающим провести отдых в теплых краях советуют переориентироваться на "более лояльные страны" — Турцию, Египет, ОАЭ, Кубу и прочие.

В Ассоциации туроператоров России "Коммерсанту" сообщили, что у почти у каждого пятого российского туриста после возвращения из Таиланда выявили COVID-19. Это может говорить, как о высоком уровне заболеваемости в стране, так и о риске получения ложноположительных результатов ПЦР-тестов.

Кроме того, в АТОР предупредили, что в случае выявления COVID-19 у туриста, на него лягут все расходы на прохождение карантина в гостинице. Они могут превысить 200 тысяч рублей.

Напомним, с 1 февраля привитым "Спутником V" российским туристам разрешено посещать Таиланд. Въезжающие обязаны иметь при справку с отрицательным ПЦР-тестом, сертификат о вакцинации на английском языке, страховку, подтверждение брони номера в гостинице, а также заранее оплатить два ПЦР-теста.

Ранее мы сообщали, что с 21 февраля в Петербурге смягчат коронавирусные ограничения.

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