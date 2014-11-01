Украинцы начали лечиться от COVID-19 препаратом для скота

Население Украины использует ивермектин для самолечения.

Украинцы начали самостоятельно лечиться от COVID-19 противопаразитным препаратом для скота. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила ведущий инфекционист местного Минздрава Ольга Голубовская. Чиновница объяснила, что для терапии население использует ивермектин, который применяется в США. Сейчас это лекарство на Украине начали не только пить, но и вводить внутримышечно, несмотря на опасность.

Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике. Ольга Голубовская ведущий инфекционист Украины

Напомним, что о возможности ивермектина подавлять коронавирус стало известно в январе. Специалисты изучили, может ли максимальная доза, рекомендованная на территории Европы, повлиять на передачу инфекции в течение нескольких дней после появления первых симптомов заражения. У пациентов, которым давали это лекарство наблюдалось сокращение продолжительности некоторых симптомов.

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