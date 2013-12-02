На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca

По предварительной версии, причиной смерти мог стать острый мозговой инсульт.

На Украине мужчина скончался после прививки вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

В опубликованном заявлении уточняется, что провизор аптеки военного госпиталя в Черновцах сделал прививку 15 марта и скончался в больнице спустя девять дней.

По предварительной версии, причиной смерти мог стать острый мозговой инсульт. Кроме того, у мужчины были хронические заболевания. Также в ведомстве уточнили, что противопоказаний к введению вакцины у него не было. Он не высказывал жалоб на состояние здоровья после вакцинации.

Ранее мы сообщали, что Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca.

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