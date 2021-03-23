Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca

Каролина Дариас рассказала о планах правительства по возобновлению использования британско-шведского препарата для профилактики коронавируса.

Испания возобновит вакцинацию британско-шведской вакциной от AstraZeneca. Об этом журналистам сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения Каролина Дариас. По данным специалиста, правительство также решило увеличить возрастное ограничение для пациентов, которые могут прививаться препаратом. Теперь оно составит 65 лет. Ранее получить прививку могли только лица от 18 до 55 лет.

Межтерриториальный совет подтвердил, что мы возобновляем вакцинацию с помощью AstraZeneca в среду, а возрастное ограничение увеличено до 65 лет. Каролина Дариас, глава Минздрава Испании

Напомним, что ряда европейских стран приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca. У нескольких десятков человек после вакцинации препаратом обнаружился тромбоз. Разработчики препарата заверили ЕС в безопасности вакцины.

СМИ: в Дании сообщили о втором случае смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Видео: YouTube / El Mundo