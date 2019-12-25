Еще один человек госпитализирован после прививки препаратом.

СМИ: в Дании сообщили о втором случае смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом рассказали местные журналисты из издания Ekstra Bladet. Они уточнили, что после вакцинирования шведско-британским препаратом из столичного муниципалитета были госпитализированы два сотрудника. Медики зафиксировали у них симптомы тромбоза головного мозга и кровоизлияние. Один из пострадавших скончался еще до истечения второй недели после прививки.

Сейчас специалисты изучают возможную связь с гибелью человека из-за вакцины. Это второй зарегистрированный летальный случай в Дании после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca.

Власти страны приостановили использование этой вакцины 11 марта после смерти 60-летней женщины.

В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca.

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