У женщины дважды останавливалось сердце. Второй раз врачи не смогли реанимировать пациентку.

В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Rustavi 2 со ссылкой на родственников погибшей. Известно, что пациенткой являлась Мэги Бакрадзе.

Она умерла. Сейчас ее доставят в прозектуру. Ей сделают вскрытие. сообщение телеканала Rustavi 2

Напомним, что 18 марта грузинские СМИ заявили о том, что 27-летняя женщина впала в кому после прививки шведско-британского препарата. Позже специалисты установили, что у медсестры произошел анафилактический шок. После этого пострадавшую привезли в Тбилиси. Ночью ее состояние удалось стабилизировать, но утром 19 марта у нее остановилось сердце. В первый раз врачи смогли реанимировать женщину, но после второго инцидента медсестру спасти не удалось.

В Тбилиси опасаются схода грандиозного оползня в одном из жилых микрорайонов.

Видео: YouTube / მეცხრე არხი ახალციხე