Грузия начнет получать первые дозы вакцины AstraZeneca от коронавируса с 13 марта. Об этом на брифинге для журналистов сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Чиновница уточнила, что на территорию республики поступит препарат, разработанный британско-шведской компанией.
Вакцина в Грузию поступит в ускоренном режиме. Нам уже подтвердили, что с субботы мы начнем поэтапно получать вакцины
Екатерина Тикарадзе, глава Минздрава Грузии
Чиновница уточнила, что на первом этапе Грузия получит 43 тысяч доз вакцины от AstraZeneca.
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом".
Видео: Facebook / ეკატერინე ტიკარაძის ბრიფინგი
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