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Грузия начнет получать первые дозы вакцины AstraZeneca от коронавируса с 13 марта

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Екатерина Тикарадзе раскрыла подробности по доставки в республику препарата для профилактики COVID-19.

Грузия начнет получать первые дозы вакцины AstraZeneca от коронавируса с 13 марта. Об этом на брифинге для журналистов сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Чиновница уточнила, что на территорию республики поступит препарат, разработанный британско-шведской компанией.

Вакцина в Грузию поступит в ускоренном режиме. Нам уже подтвердили, что с субботы мы начнем поэтапно получать вакцины

Екатерина Тикарадзе, глава Минздрава Грузии

Чиновница уточнила, что на первом этапе Грузия получит 43 тысяч доз вакцины от AstraZeneca.

Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом".

Видео: Facebook / ეკატერინე ტიკარაძის ბრიფინგი

Теги: astrazeneca, грузия, екатерина тикарадзе, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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