Екатерина Тикарадзе раскрыла подробности по доставки в республику препарата для профилактики COVID-19.

Грузия начнет получать первые дозы вакцины AstraZeneca от коронавируса с 13 марта. Об этом на брифинге для журналистов сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Чиновница уточнила, что на территорию республики поступит препарат, разработанный британско-шведской компанией.

Вакцина в Грузию поступит в ускоренном режиме. Нам уже подтвердили, что с субботы мы начнем поэтапно получать вакцины Екатерина Тикарадзе, глава Минздрава Грузии

Чиновница уточнила, что на первом этапе Грузия получит 43 тысяч доз вакцины от AstraZeneca.

Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом".

Видео: Facebook / ეკატერინე ტიკარაძის ბრიფინგი