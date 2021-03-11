Эксперт объяснил, почему инвесторы не спешат вкладывать деньги в страну.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом". Об этом политик заявил в интервью местному телеканалу "Украина 24". Действующий глава исполнительного комитета Национального совета реформ считает, что страна заслужила именно такую репутацию.

На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента...Кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают. Михаил Саакашвили, политик

Эксперт напомнил, что на Украину должны зайти денежные средства, чтобы граждане смогли получить новые рабочие места. По мнению Саакашвили, основной проблемой является то, что инвесторов "обирают до нитки". Он добавил, что они не могут целыми выйти из ситуации, если были "глупы достаточно", чтобы в нее попасть.

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Видео: YT / Україна 24