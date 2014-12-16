В Грузии задержаны двое мужчин, обвиняемых в нападении на офис партии Саакашвили

Молодые люди разбили стекла в офисе партии "Единое национальное движение".

В Грузии задержаны двое мужчин, обвиняемых в нападении на офис партии экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на официальном сайте МВД страны. Известно, что в преступлении подозреваются 25-летний и 27-летний местные жители. По версии полиции, молодые люди вечером 2 марта повредил окна в здании, в котором расположилась политическая партия "Единое национальное движение" в Гори. В момент нападения в помещении никого не было.

Напомним, что согласно законодательству Грузии, фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В МВД уточнили, что подозреваемых удалось поймать по горячим следам. В их отношении возбуждено дело по статье за "повреждение или уничтожение чужого имущества".

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