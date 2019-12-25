Такую статистику предоставили в МВД Грузии.

На акции протеста в Тбилиси задержали семь человек. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе местной полиции. В МВД уточнили, что пресекли деятельность агрессивных активистов, собравшихся на митинге оппозиции около здания парламента в столице Грузии. Толпа требует от депутатов освобождения ники Мелии, председателя политической партии "Единое национальное движение".

Задержание семи человек подтверждаем. Они задержаны в административном порядке за неподчинение полиции. пресс-служба полиции Грузии

Напомним, что митинг оппозиции в Тбилиси начался утром 2 марта. Активисты собрались около парламента у входов в здание. Они не блокируют вход в помещение для законодателей. Однако зайти в помещение народные избранники могут только пешком, для транспорта дорога перекрыта. Местные СМИ рассказывают о периодических стычках оппозиционеров с полицией.

Фото: Telegram/Sputnik Грузия