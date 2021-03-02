Оппозиция устраивает митинг у парламента в Тбилиси с требованием освободить депутата Мелию

Сторонники Ники Мелия поддерживают арестованного около здания парламента.

Оппозиция устраивает митинг у парламента в Тбилиси с требованием освободить депутата Ники Мелию. Об этом в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии сообщили лидеры движения. Известно, что сторонники Мелии соберутся у здания парламента.

Девизом сегодняшней акции является "Услышь глас народа". Они (депутаты) должны почувствовать дискомфорт, войти в парламент пешком, без машины и услышать что думает о них народ. Георгий Барамидзе, лидер "Национального движения"

По данным корреспондента ТАСС, протестующие с утра находятся у входов в здание парламента. Митингующие отметили, что не хотят блокировать доступ к законодательному органу страны. Парламентарии смогут попасть в помещение только пешком. В настоящее время территория патрулируется полицией. Журналисты отмечают, что время от времени фиксируются стычки активистов с правоохранителями. Задержан по меньшей мере один человек.

Напомним, что акции протеста в Грузии проводятся с 23 февраля. У парламента оппозиция разбила около 20 палаток. На 5 марта у активистов запланирован митинг около Дома правительства, а 9 марта - около здания МВД, 11 марта - около городского суда, 13 марта - опять у здания парламента. Ники Мелия был арестован 23 февраля.

Оппозиция в Грузии заявила, что начинает непрерывные митинги с требованием новых выборов.

Видео:Telegram/Sputnik Грузия