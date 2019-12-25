В пятницу оппозиционные силы Армении планируют устраивать протестные шествия.

Оппозиция в Грузии заявила, что начинает непрерывные митинги с требованием новых выборов. Также выдвигается требование об освобождении депутата, главы партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. После совещания представителей оппозиции об этом заявил бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

По его словам, завтрашняя акция будет основной для непрерывных протестов.

Протесты в первую очередь будут касаться темы политзаключенных, досрочных выборов. Гиги Угулава, бывший мэр Тбилиси

Он подчеркнул, что во время протеста оппозиция будет использовать исключительно законные методы. Среди них, подчеркнул Угулава, расстановка палаток, пикетирование зданий и устраивать "коридоры позора" для представителей власти.

В пятницу оппозиционные силы Армении планируют устраивать протестные шествия.

Ранее новый премьер Грузии назначил вице-премьеров.

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