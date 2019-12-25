Новый премьер Грузии назначил вице-премьеров

Главой министерства иностранных дел стал Давид Залкалиани.

Новый премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назначил вице-премьеров. Главой министерства иностранных дел стал Давид Залкалиани, министром финансов Иване Мачавариани.

У нас с сегодняшнего дня будут два вице-премьера - это Давид Залкалиани и Иване Мачавариани. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Ранее Грузия объявила об открытии границ для всех россиян. Об этом журналистам сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Чиновник напомнил, что ранее пересечение государственной границы было ограничено из-за пандемии коронавируса для всех граждан РФ.