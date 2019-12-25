Ираклий Гарибашвили рассказал о постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 марта.

Грузия объявила об открытии границ для всех россиян. Об этом журналистам сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Чиновник напомнил, что ранее пересечение государственной границы было ограничено из-за пандемии коронавируса для всех граждан РФ.

Известно, что новое постановление вступит в силу с 1 марта 2021 года. При этом условием для въезда на территорию страны будет наличие отрицательного теста на COVID-19. Ранее власти страны объявили о запуске международного авиасообщения. Его восстановили 1 февраля текущего года.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года, когда между сторонами накалились отношения.

Кандидат в премьеры Грузии назвал Саакашвили позором нации и армии.

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