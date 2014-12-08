Кандидат в премьеры Грузии назвал Саакашвили позором нации и армии

Ираклий Гарибашвили выступил перед членами парламента.

Кандидат в премьер-министры Грузии назвал бывшего президента Михаила Саакашвили позором нации и армии. Об этом Ираклий Гарибашвили сообщил депутатам местного парламента. В понедельник законодательный орган должен проголосовать за вотум доверия кандидату на пост главы правительства, а также собранному им кабинету министров.

Нас обвиняют в том предательстве и кошмаре, который совершила партия "Единое национальное движение". Как можно обвинить человека в чем-либо без четких доказательств? Михаил Саакашвили - позор нашей нации и армии, называющий себя главнокомандующим, выступает с клеветой. Человек, который разогнал и пытал людей Ираклий Гарибашвили, кандидат в премьер-министры Грузии

Чиновник подчеркнул, что граждане страны не представляют дальнейшее развитие государства при участии партии "Единое национальное движение", которое поддерживает Саакашвили.

Премьер Грузии объявил об отставке.

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