Кандидатуру нового премьера Грузии назовут 19 февраля

Ираклий Кобахидзе прокомментировал отставку Георгия Гахарии.

Кандидатуру нового премьер-министра Грузии назовут 19 февраля. Об этом на брифинге правящей политической партии "Грузинская мечта" сообщил председатель Ираклий Кобахидзе. Спикер уточнил, что решение будет принимать совет. Трансляция мероприятия велась на Facebook.

Что касается нового правительства, предположительно уже завтра соберется политсовет и будет назван кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии Грузии

Кобахидзе прокомментировал отставку Георгия Гахарии с должности главы кабинета министров. Политик подчеркнул, что ему жаль, что премьер-министр принял такое решение. По словам спикера, Гахария действительно имел позицию, которая отличалась от позиции команды. Речь идет о вопросе задержании оппозиционера Мелии. В правящей партии уверены, что сторонники Мелии не услышали аргментов, которые подкрепляли позицию премьера.

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