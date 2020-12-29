Экс-спикера парламента Грузии Кобахидзе избрали главой правящей партии "Грузинская мечта"

Экс-спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе избрали главой правящей партии "Грузинская мечта". Об этом рассказал журналист ТАСС со ссылкой на заседания внеочередного съезда фракции. Известно, что на пост депутат избран единогласно.

Конечно, после политического лидера такого масштаба как Бидзина Иванишвили очень сложно занять такую ответственную должность, однако, если кто и может из этой отличной команды руководить нашей партией, так это Ираклий Кобахидзе

Каха Каладзе, мэр Тбилиси